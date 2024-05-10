Проукраїнський прем'єр Хорватії отримав мандат на формування уряду

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Хорватії Андрей Пленкович у п'ятницю представив президенту Зорану Мілановичу список депутатів, які підтримають нову коаліцію його правоцентристської партії Хорватський демократичний союз (ХДС).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Очікують, що новий парламент збереться наступного четверга для голосування за новий уряд, де коаліційний партнер ХДС рух "Батьківщина" має отримати три міністерські портфелі.

"Після отримання 78 підписів депутатів, обраних до хорватського парламенту 11-го скликання, я отримав мандат на формування хорватського уряду", – повідомив Пленкович у Twitter (X).

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Ні Пленкович, ні Міланович, які є політичними противниками, не звернулися до ЗМІ після короткої зустрічі.

Це перший раз, коли рух "Батьківщина", сформований переважно колишніми членами ХДС, має увійти до складу уряду.

Днями Хорватський демократичний союз Пленковича досяг домовленості про коаліцію з ультраправим "Вітчизняним рухом", наближаючи формування уряду.

Дострокові вибори у Хорватії є наслідком масштабних протестів, які прокотилися країною на початку року через звинувачення ХДС в корупції.

За їхніми підсумками партія влади зберегла відносну більшість, але втратила частину голосів, необхідних для формування коаліції.

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