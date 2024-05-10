Проукраинский премьер Хорватии получил мандат на формирование правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра Хорватии Андрей Пленкович в пятницу представил президенту Зорану Милановичу список депутатов, которые поддержат новую коалицию его правоцентристской партии Хорватский демократический союз (ХДС).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что новый парламент соберется в следующий четверг для голосования за новое правительство, где коалиционный партнер ХДС движение "Отчизна" должен получить три министерских портфеля.

"После получения 78 подписей депутатов, избранных в хорватский парламент 11-го созыва, я получил мандат на формирование хорватского правительства", – сообщил Пленкович в Twitter (X).

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Ни Пленкович, ни Миланович, которые являются политическими противниками, не обратились к СМИ после короткой встречи.

Это первый раз, когда движение "Отечество", сформированное преимущественно бывшими членами ХДС, должно войти в состав правительства.

На днях Хорватский демократический союз Пленковича достиг договоренности о коалиции с ультраправым "Отечественным движением", приближая формирование правительства.

Досрочные выборы в Хорватии являются следствием масштабных протестов, прокатившихся по стране в начале года из-за обвинений ХДС в коррупции.

По их итогам партия власти сохранила относительное большинство, но потеряла часть голосов, необходимых для формирования коалиции.

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