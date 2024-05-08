У Хорватії домовились про коаліцію на чолі з проукраїнським прем'єром

Хорватський демократичний союз (HDZ) виконувача обов'язки прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича досяг домовленості про коаліцію з ультраправим "Вітчизняним рухом", наближаючи формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

Після переговорів між партіями 8 травня Пленкович розповів про обриси коаліційної угоди, яка передбачає надання "Вітчизняному руху" трьох міністерських портфелів, зокрема сільського господарства.

Для хорватських ультраправих також створять нове Міністерство демографії, очільник якого матиме портфель віцепрем'єр-міністра. Пленкович підкреслив, що Хорватія стане "першою в Європейському Союзі, хто створить таке міністерство".

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А втім, Хорватський демократичний союз і "Вітчизняний рух" усе ще потребують підтримки ще одного депутата, щоб отримати 76 місць, які б гарантували більшість у парламенті (Саборі).

Досі в коаліційному уряді додаткові голоси HDZ забезпечувала партія представників сербської меншини Хорватії, але її співпраця з "Вітчизняним рухом", який стоїть на більш правих позиціях, навряд чи буде можлива.

Дострокові вибори у Хорватії є наслідком масштабних протестів, які прокотилися країною на початку року через звинувачення HDZ в корупції.

За їхніми підсумками партія влади зберегла відносну більшість, але втратила частину голосів, необхідних для формування коаліції.

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