ЗМІ: У Грузії кілька ведучих пішли з проурядового каналу
Грузинську проурядову телекомпанію "Імеді" залишили кілька співробітників.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на непідтверджену інформацію, пише "Європейська правда".
Серед тих, хто залишив телеканал, за непідтвердженою поки що інформацією, ведучі ранкової програми – Ека Аміреджібі, Зура Баланчівадзе і Натія Орвелашвілі.
Також "Імеді" залишили Ніні Бадурашвілі та Саломе Гвініашвілі, які впродовж багатьох років вели розважальну програму Primeshow.
Ймовірно, ведучі залишили телеканал на знак протесту проти планів грузинської влади ухвалити скандальний законопроєкт про "іноагентів".
Напередодні посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку, виступивши проти намірів грузинської влади ухвалити проєкт.
Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.
За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".