ЗМІ: У Грузії кілька ведучих пішли з проурядового каналу

Грузинську проурядову телекомпанію "Імеді" залишили кілька співробітників.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на непідтверджену інформацію, пише "Європейська правда".

Серед тих, хто залишив телеканал, за непідтвердженою поки що інформацією, ведучі ранкової програми – Ека Аміреджібі, Зура Баланчівадзе і Натія Орвелашвілі.

Також "Імеді" залишили Ніні Бадурашвілі та Саломе Гвініашвілі, які впродовж багатьох років вели розважальну програму Primeshow.

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Ймовірно, ведучі залишили телеканал на знак протесту проти планів грузинської влади ухвалити скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Напередодні посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку, виступивши проти намірів грузинської влади ухвалити проєкт.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.

За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".