СМИ: В Грузии несколько ведущих ушли с проправительственного канала

Грузинскую проправительственную телекомпанию "Имеди" покинули несколько сотрудников.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Среди тех, кто покинул телеканал, по неподтвержденной пока информации, ведущие утренней программы – Эка Амиреджиби, Зура Баланчивадзе и Натия Орвелашвили.

Также "Имеди" покинули Нини Бадурашвили и Саломе Гвиниашвили, которые на протяжении многих лет вели развлекательную программу Primeshow.

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Вероятно, ведущие покинули телеканал в знак протеста против планов грузинских властей принять скандальный законопроект об "иноагентах".

Накануне посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили объявил об отставке, выступив против намерений грузинских властей принять проект.

Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируется на 17 мая. В этот день в Грузии отмечают День святости семьи, в связи с чем проходят демонстрации верующих.

По данным СМИ, ЕС не исключает отмены безвиза с Грузией в случае принятия "российского закона".