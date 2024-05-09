У Грузії – перша дипломатична відставка на знак протесту проти закону про "іноагентів"

Посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі 9 травня оголосив про відставку, виступивши проти намірів грузинської влади ухвалити розкритикований на Заході законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Про своє рішення Джавахішвілі оголосив у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський дипломат сказав, що з огляду на дії керівної партії "Грузинська мрія" більше "не бачить своєї ролі і ресурсу в цьому напрямку – йти в Європу і захищатися від Європи".

"Відповідно, я вже звернувся до свого безпосереднього керівництва з проханням припинити мої повноваження на цій посаді", – додав він, закликавши співгромадян висловити своє невдоволення на прийдешніх виборах.

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"Я не хочу, щоб моя щира думка була сприйнята як політичний демарш на користь когось або на шкоду комусь. Після довгих коливань я хочу звільнитися від тягаря, якому я більше не можу дати раду", – зазначив Джавахішвілі.

Гоча Джавахішвілі – грузинський дипломат із 30-річним стажем, який був призначений послом у Франції та Монако в жовтні 2022 року. Його попередниця Тею Катукія пішла з посади влітку 2022 року, поскаржившись на "тиск у безперервному режимі" з боку Міністерства закордонних справ Грузії.

Відставка Джавахішвілі стала першим випадком, коли грузинський дипломат іде з посади на знак протесту проти ухвалення закону про "іноагентів".

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. У цей день в Грузії відзначають День святості родини, у зв’язку з чим проходять демонстрації вірян.

Посли ЄС у вівторок обговорювали наміри грузинської влади ухвалити скандальний проєкт закону про "іноагентів" і те, як це може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Перед цим понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.