ЗМІ: ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону"

Якщо партія влади в Грузії все ж таки ухвалить закон про "іноагентів", який ще називають "російським законом", то ЄС не виключає скасування безвізового режиму з країною.

Про це довідався від власних джерел редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

Він повідомив, що посли ЄС у середу знову обговорювали ситуацію в Грузії, зокрема – потенційні заходи у разі ухвалення закону про "іноземних агентів". За його словами, обговорюють всі можливі варіанти покарання.

"Не можна виключати призупинення візової лібералізації. Всі речі на столі обговорень", – написав Джозвяк у своєму Twitter (Х).

EU ambassadors discussed 🇬🇪 again yesterday, including potential measures in case the foreign agent law is adopted. Suspending visa liberalisation cannot be ruled out. All things on the table.