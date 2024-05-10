Глави МЗС Литви і Латвії: Втручанням у роботу GPS Росія погрожує фізично

Міністри закордонних справ Латвії та Литви заявили, що глушачи сигнали GPS, Росія переходить до фізичних дій, які впливають на повсякденне життя людей.

Як пише "Європейська правда" про це йшлося на пресконференції Байби Браже і Габріелюса Ландсбергіса, повідомляє Delfi.

"Вони (Росія – Ред.) переходять із кібер-, дезінформаційної сфери у фізичну, що впливає на літаки, на повсякденне життя громадян, які проживають у нашому регіоні", – сказав Ландсбергіс.

Своєю чергою його латвійська колега зазначила, що ці дії не є чимось новим, але вони мають "певні наслідки, які викликають занепокоєння".

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Ландсбергіс запропонував застосувати санкції до осіб, відповідальних за ці дії.

Він додав, що вважає важливим "послати сигнал Москві, що вони не діють у сірій зоні".

"Якщо вони очікують, що ми будемо мовчати, вони точно цього не дочекаються. Ми бачимо, знаємо і діємо", – сказав литовський міністр.

Нагадаємо, фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom раніше заявило, що глушіння сигналів GPS над Балтійським морем "найімовірніше" є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.

Перед цим країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.