Главы МИД Литвы и Латвии: Вмешательством в работу GPS Россия угрожает физически

Министры иностранных дел Латвии и Литвы заявили, что глуша сигналы GPS, Россия переходит к физическим действиям, которые влияют на повседневную жизнь людей.

Как пишет "Европейская правда" об этом шла речь на пресс-конференции Байбы Браже и Габриелюса Ландсбергиса, сообщает Delfi.

"Они (Россия – Ред.) переходят из кибер-, дезинформационной сферы в физическую, что влияет на самолеты, на повседневную жизнь граждан, проживающих в нашем регионе", – сказал Ландсбергис.

В свою очередь его латвийская коллега отметила, что эти действия не являются чем-то новым, но они имеют "определенные последствия, которые вызывают беспокойство".

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Ландсбергис предложил применить санкции к лицам, ответственным за эти действия.

Он добавил, что считает важным "послать сигнал Москве, что они не действуют в серой зоне".

"Если они ожидают, что мы будем молчать, они точно этого не дождутся. Мы видим, знаем и действуем", – сказал литовский министр.

Напомним, финское агентство транспорта и связи Traficom ранее заявило, что глушение сигналов GPS над Балтийским морем "скорее всего" является побочным эффектом борьбы России с беспилотниками.

Перед этим страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может повлечь за собой воздушную катастрофу.