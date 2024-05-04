Фінський регулятор: Глушіння GPS є "побічним ефектом" російської військової активності
Глушіння сигналів GPS над Балтійським морем "найімовірніше" є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.
Про це повідомило фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії", – йдеться в прес-релізі Traficom.
Естонія також звинувачує Росію в глушінні сигналу, але фінське агентство не погоджується з урядом Таллінна у визначенні перешкод як гібридної атаки.
"Цілком можливо, що перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, швидше за все, є побічним ефектом самозахисту Росії", який використовується для запобігання навігації та управління дронами, керованими GNSS [Глобальною навігаційною супутниковою системою] або мобільними частотами", – зазначає Traficom.
У будь-якому випадку, фінське агентство заявляє, що літати до Фінляндії та з неї безпечно завдяки інерційній навігації та наземним навігаційним альтернативам – хоча GPS залишається "основним джерелом навігаційної інформації в авіації".
Раніше цього тижня авіакомпанія Finnair призупинила польоти до Тарту, Естонія, на місяць; естонський уряд оголосив про намір обговорити це питання зі своїми партнерами з ЄС і НАТО.
"[Північноатлантична рада] вчора [2 травня] розглянула нещодавню зловмисну діяльність на території Альянсу і заявила, що гібридні операції Росії, такі як кібер і електронне втручання, а також саботаж, акти насильства і кампанії з дезінформації, вплинули на кілька країн-членів НАТО", – сказав представник Міністерства закордонних справ Естонії, посилаючись на заяву НАТО, оприлюднену в четвер.
Нагадаємо, країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.