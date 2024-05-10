У Латвії кажуть, що передача озброєнь Україні не загрожує їхній обороні

Передача озброєння Україні не створює прогалин у системі безпеки та оборони Латвії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив командувач Національними збройними силами (НЗС) Латвії Леонід Калніньш, якого цитує Delfi.

За словами Калніньша, Латвія здебільшого відправляє в Україну військові вантажі, які не впливають на боєготовність НЗС. Ці поставки навіть допомогли НЗС розвиватися, відмовляючись від радянських систем озброєння і переходячи на озброєння НАТО.

Як заявив командувач НЗС, Латвія своєю допомогою виконала подвійну місію – допомогла Україні і почала активніше озброюватися новими видами зброї.

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Говорячи про можливості безпілотників, Калніньш повідомив, що вони розвивалися і за кілька років до початку війни в Україні.

Командувач НЗС закликав місцеву індустрію активніше представляти армії свої прототипи.

"Але у нас дуже високі вимоги, і не ображайтеся, якщо багато хто з вас не відповідатиме нашим вимогам", – зазначив Калніньш.

Напередодні міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що коаліція дронів для України може продовжити розширюватися і в майбутньому.

У середині квітня стало відомо, що уряд Латвії ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників Україні в межах "коаліції дронів".