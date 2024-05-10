В Латвии говорят, что передача вооружений Украине не угрожает их обороне
Передача вооружения Украине не создает пробелов в системе безопасности и обороны Латвии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, которого цитирует Delfi.
По словам Калниньша, Латвия в основном отправляет в Украину военные грузы, которые не влияют на боеготовность НВС. Эти поставки даже помогли НВС развиваться, отказываясь от советских систем вооружения и переходя на вооружение НАТО.
Как заявил командующий НВС, Латвия своей помощью выполнила двойную миссию – помогла Украине и начала активнее вооружаться новыми видами оружия.
Говоря о возможностях беспилотников, Калниньш сообщил, что они развивались и за несколько лет до начала войны в Украине.
Командующий НВС призвал местную индустрию активнее представлять армии свои прототипы.
"Но у нас очень высокие требования, и не обижайтесь, если многие из вас не будут соответствовать нашим требованиям", – отметил Калниньш.
Накануне министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что коалиция дронов для Украины может продолжить расширяться и в будущем.
В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии беспилотников Украине в рамках "коалиции дронов".