В Латвии говорят, что передача вооружений Украине не угрожает их обороне

Передача вооружения Украине не создает пробелов в системе безопасности и обороны Латвии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, которого цитирует Delfi.

По словам Калниньша, Латвия в основном отправляет в Украину военные грузы, которые не влияют на боеготовность НВС. Эти поставки даже помогли НВС развиваться, отказываясь от советских систем вооружения и переходя на вооружение НАТО.

Как заявил командующий НВС, Латвия своей помощью выполнила двойную миссию – помогла Украине и начала активнее вооружаться новыми видами оружия.

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Говоря о возможностях беспилотников, Калниньш сообщил, что они развивались и за несколько лет до начала войны в Украине.

Командующий НВС призвал местную индустрию активнее представлять армии свои прототипы.

"Но у нас очень высокие требования, и не обижайтесь, если многие из вас не будут соответствовать нашим требованиям", – отметил Калниньш.

Накануне министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что коалиция дронов для Украины может продолжить расширяться и в будущем.

В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение об отправке первой партии беспилотников Украине в рамках "коалиции дронов".