Пожежа на полігоні з відходами у Польщі триває, хімікати потрапили у місцеву річку

Через пожежу на полігоні з відходами у польській Сілезії, де були у тому числі хімічні речовини, вони потрапили у місцеву річку Бриниця.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежу на початкових етапах не вдалось локалізувати і вона охопила усю територію полігону, біля 5000 квадратних метрів. Клуби чорного диму були помітні за багато кілометрів.

На цій території не зовсім легально зберігалися контейнери з різними хімічними сполуками та пластики різних типів.

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Під час боротьби з пожежею постраждали двоє вогнеборців.

Гасіння все ще триває і фахівці утримуються від прогнозів, коли пожежі покладуть край.

Вода у прилеглій річні Бриниця стала червонувато-бурого кольору, а місцеві мешканці скаржаться на сморід хімічних речовин.

Мер містечка Челядзь сказав, що загрози для підземних джерел, звідки надходить питна вода для людей, немає. "Ми будемо постійно моніторити її якість на предмет можливого забруднення. Притік води з Бриниці до резервуару у Грабеку перекрито, тож ризику забруднення цієї водойми немає", – додав він.

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 10 травня на полігоні у містечку Семяновиці-Шльонські.

Минулого тижня у Берліні сталася масштабна пожежа на металообробному підприємстві. Для містян оголошували попередження через отруйний дим, але серйозного забруднення повітря не сталося.