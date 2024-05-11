Пожар на полигоне с отходами в Польше продолжается, химикаты попали в местную реку

Из-за пожара на полигоне с отходами в польской Силезии, где были в том числе химические вещества, они попали в местную реку Бриница.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар на начальных этапах не удалось локализовать и он охватил всю территорию полигона, около 5000 квадратных метров. Клубы черного дыма были заметны за много километров.

На этой территории не совсем легально хранились контейнеры с различными химическими соединениями и пластики различных типов.

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Во время борьбы с пожаром пострадали двое пожарных.

Тушение все еще продолжается и специалисты воздерживаются от прогнозов, сколько времени понадобится на полную ликвидацию.

Вода в близлежащей реке Бриница стала красновато-бурого цвета, а местные жители жалуются на запах химических веществ.

Мэр городка Челядзь сказал, что угрозы для подземных источников, откуда поступает питьевая вода для людей, нет. "Мы будем постоянно мониторить ее качество на предмет возможного загрязнения. Приток воды из Бриницы в резервуар в Грабеке перекрыт, поэтому риска загрязнения этого водоема нет", – добавил он.

Напомним, пожар начался утром 10 мая на полигоне в городке Семяновице-Шленски.

На прошлой неделе в Берлине произошел масштабный пожар на металлообрабатывающем предприятии. Для горожан объявляли предупреждение из-за ядовитого дыма, но серьезного загрязнения воздуха не произошло