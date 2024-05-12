Байден: Якщо ХАМАС звільнить решту заручників, перемир’я в Газі настане хоч завтра

Президент США Джо Байден заявив, що домовленість щодо припинення вогню в Газі повністю залежить від угруповання ХАМАС.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Байдена, якщо бойовики ХАМАС погодяться звільнити решту утримуваних ними заручників, "завтра" настане "припинення вогню".

"Як я вже сказав, це залежить від ХАМАС – якщо вони захочуть це зробити, ми могли б покінчити з цим завтра. І припинення вогню почнеться завтра", – сказав Байден на заході зі збору коштів у Сіетлі.

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На початку цього тижня переговори про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у Каїрі закінчились безрезультатно.

Ізраїль неодноразово відмовлявся погодитися на постійне припинення вогню в Газі до перемоги над ХАМАС, навіть якщо будуть звільнені всі заручники. У вівторок прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "пропозиція ХАМАС дуже далека від основних вимог Ізраїлю".

Раніше Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.