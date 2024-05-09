У США вважають, що велика операція в Рафаху не призведе до перемоги Ізраїлю над ХАМАС
У Білому домі заявили, що президент Джо Байден вважає, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Reuters.
"Вторгнення в Рафах, на його думку (Байдена – ред.), не сприятиме досягненню цієї мети", – сказав Кірбі.
За його словами, зараз є кращі способи знищити те, що залишилося від керівництва угруповання, ніж операція зі значним ризиком для цивільного населення.
Кірбі розповів, що американо-ізраїльські консультації про альтернативи великій наземній операції в Рафаху тривають.
"Це вибір, який Ізраїлю доведеться зробити. І ми сподіваємось, що він його не зробить", – додав представник адміністрації США.
Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.
Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.
Від операції на півдні сектора Гази Ізраїль відмовляють і інші західні партнери.