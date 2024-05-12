Байден: Если ХАМАС освободит остальных заложников, перемирие в Газе наступит хоть завтра

Президент США Джо Байден заявил, что договоренность о прекращении огня в Газе полностью зависит от группировки ХАМАС.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Байдена, если боевики ХАМАС согласятся освободить остальных удерживаемых ими заложников, "завтра" наступит "прекращение огня".

"Как я уже сказал, это зависит от ХАМАС – если они захотят это сделать, мы могли бы покончить с этим завтра. И прекращение огня начнется завтра", – сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Сиэтле.

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В начале этой недели переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС в Каире закончились безрезультатно.

Израиль неоднократно отказывался согласиться на постоянное прекращение огня в Газе до победы над ХАМАС, даже если будут освобождены все заложники. Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "предложение ХАМАС очень далеко от основных требований Израиля".

Ранее Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.