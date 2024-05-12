Канцлер Німеччини назвав "безвідповідальними" наміри Ізраїлю щодо наступу на Рафах
Федеральний канцлер Олаф Шольц застеріг ізраїльський уряд від наземної операції у місті Рафах.
Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, такий наступ був би "безвідповідальним".
Шольц не вірить, що можливо провести подібну операцію "без неймовірних людських втрат".
Відповідаючи на питання про постачання зброї Ізраїлю, Шольц сказав, що німецький уряд постачає зброю лише тоді, коли в окремих випадках стає зрозуміло, що вона не може бути використана в ситуаціях, які є спірними згідно з міжнародним правом.
У будь-якому випадку, Німеччина не постачає зброю Ізраїлю, як США, додав він.
Раніше президент США Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.
Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.