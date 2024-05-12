Канцлер Німеччини назвав "безвідповідальними" наміри Ізраїлю щодо наступу на Рафах

Федеральний канцлер Олаф Шольц застеріг ізраїльський уряд від наземної операції у місті Рафах.

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, такий наступ був би "безвідповідальним".

Шольц не вірить, що можливо провести подібну операцію "без неймовірних людських втрат".

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Відповідаючи на питання про постачання зброї Ізраїлю, Шольц сказав, що німецький уряд постачає зброю лише тоді, коли в окремих випадках стає зрозуміло, що вона не може бути використана в ситуаціях, які є спірними згідно з міжнародним правом.

У будь-якому випадку, Німеччина не постачає зброю Ізраїлю, як США, додав він.

Раніше президент США Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.