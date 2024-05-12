Канцлер Германии назвал "безответственными" намерения Израиля по наступлению на Рафах
Федеральный канцлер Олаф Шольц предостерег израильское правительство от наземной операции в городе Рафах.
Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".
По его словам, такое наступление было бы "безответственным".
Шольц не верит, что возможно провести подобную операцию "без невероятных человеческих потерь".
Отвечая на вопрос о поставках оружия Израилю, Шольц сказал, что немецкое правительство поставляет оружие только тогда, когда в отдельных случаях становится понятно, что оно не может быть использовано в ситуациях, которые являются спорными согласно международному праву.
В любом случае, Германия не поставляет оружие Израилю, как США, добавил он.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.
Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.