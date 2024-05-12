Канцлер Германии назвал "безответственными" намерения Израиля по наступлению на Рафах

Федеральный канцлер Олаф Шольц предостерег израильское правительство от наземной операции в городе Рафах.

Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По его словам, такое наступление было бы "безответственным".

Шольц не верит, что возможно провести подобную операцию "без невероятных человеческих потерь".

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Отвечая на вопрос о поставках оружия Израилю, Шольц сказал, что немецкое правительство поставляет оружие только тогда, когда в отдельных случаях становится понятно, что оно не может быть использовано в ситуациях, которые являются спорными согласно международному праву.

В любом случае, Германия не поставляет оружие Израилю, как США, добавил он.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.