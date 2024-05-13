Греція засудила президентку Північної Македонії за використання неконституційної назви країни

Греція обурена тим фактом, що нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Греції, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у грецькому зовнішньополітичному відомстві, дії президентки грубо порушують Преспанську угоду, а також Конституцію, яка була приведена у відповідність до її міжнародних зобов'язань.

"Уряд Греції, незважаючи на заперечення, які він висловив як опозиція під час ратифікації угоди, поважає її як ратифікований міжнародний договір, який має пріоритет над будь-якими іншими положеннями законодавства", – йдеться у заяві.

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У цьому контексті Греція "категорично заявляє", що подальший прогрес у двосторонніх відносинах з Північною Македонією та європейський курс країни залежить від повної імплементації Преспанської угоди і, перш за все, від використання конституційної назви країни.

Нагадаємо, Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", хоча в її тексті, що зачитав спікер парламенту Йован Мітрескі, та згадувалася як "Північна Македонія".

Повідомляли, що після того, як нова лідерка держави склала присягу як президент країни, яку вона назвала "Македонія", посол Греції Софія Філіпіду, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

Коментуючи ситуацію, що склалась, ЄС нагадав про важливість "повної поваги" до чинних, юридично зобов'язуючих угод, зокрема Преспанської угоди з Грецією, згідно з якою назву "Македонія" змінили на "Північну Македонію".

Нагадаємо, що згідно з Преспанської угоди між Скоп'є та Афінами, назву "Македонія" змінили на "Північну Македонію", після чого Греція розблокувала вступ сусідньої країни до НАТО.