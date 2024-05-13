Греция осудила президента Северной Македонии за использование неконституционного названия страны

Греция возмущена тем фактом, что новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в греческом внешнеполитическом ведомстве, действия президента грубо нарушают Преспанское соглашение, а также Конституцию, которая была приведена в соответствие с ее международными обязательствами.

"Правительство Греции, несмотря на возражения, которые оно высказало как оппозиция во время ратификации соглашения, уважает его как ратифицированный международный договор, который имеет приоритет над любыми другими положениями законодательства", – говорится в заявлении.

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В этом контексте Греция "категорически заявляет", что дальнейший прогресс в двусторонних отношениях с Северной Македонией и европейский курс страны зависит от полной имплементации Преспанского соглашения и, прежде всего, от использования конституционного названия страны.

Напомним, Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", хотя в ее тексте, который зачитал спикер парламента Йован Митрески, та упоминалась как "Северная Македония".

Сообщалось, что после того, как новый лидер государства приняла присягу как президент страны, которую она назвала "Македония", посол Греции София Филипиду, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

Комментируя сложившуюся ситуацию, ЕС напомнил о важности "полного уважения" к действующим, юридически обязывающим соглашениям, в частности Преспанского соглашения с Грецией, согласно которому название "Македония" изменили на "Северную Македонию".

Напомним, что согласно Преспанскому соглашению между Скопье и Афинами, название "Македония" изменили на "Северную Македонию", после чего Греция разблокировала вступление соседней страны в НАТО.