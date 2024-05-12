ЄС шкодує, що нова президентка не використала конституційну назву Північної Македонії

Європейський Союз відреагував на те, що нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", хоча в її тексті, що зачитав спікер парламенту Йован Мітрескі, та згадувалася як "Північна Македонія".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі представниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

ЄС нагадав про важливість "повної поваги" до існуючих, юридично зобов'язуючих угод, зокрема Преспанської угоди з Грецією, згідно з якою назву "Македонія" змінили на "Північну Македонію".

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що нова президентка Північної Македонії Силяновська Давкова не використала конституційну назву країни під час сьогоднішньої церемонії складання присяги", – зазначила Массралі.

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Повідомляли, що після того, як нова лідерка держави склала присягу як президент країни, яку вона назвала "Македонія", посол Греції Софія Філіпіду, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

Нагадаємо, що згідно з Преспанської угоди між Скоп'є та Афінами, назву "Македонія" змінили на "Північну Македонію", після чого Греція розблокувала вступ сусідньої країни до НАТО.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Підтримувана політсилою кандидатка Гордана Силяновська Давкова також була обрана президенткою країни.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

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