Прем’єр Греції: Президентка Північної Македонії пішла на провокаційний крок

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс різко відреагував на те, що нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала свою країну "Македонія".

Про це грецький прем’єр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс підкреслив, що дії нової президентки порушують Преспанську угоду і конституцію її власної держави.

"Провокаційний крок нової президентки Північної Македонії порушити офіційний текст присяги і назвати свою країну іншою назвою є незаконною і неприйнятною акцією", – зазначив він.

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Він нагадав, що його партія "Нова демократія", перебуваючи в опозиції, голосувала проти угоди 2019 року, оскільки "вже тоді попереджала про проблеми, які створить її невиконання".

Однак, вказав Міцотакіс, очолюваний ним уряд з повагою ставиться до підписаної угоди.

"Греція відкидає маніпуляції, подібні до тих, з якими пані Силяновська Давкова розпочинає свій термін повноважень. Вона закликає її повернутися до виконання своїх законних обов'язків і до поведінки, яка випливає з її ролі", – підкреслив грецький прем’єр.

Він додав, що Греція "не буде миритися з такими помилками".

"І ми повторюємо, що будь-який прогрес у двосторонніх відносинах, а також будь-який крок Скоп'є на шляху до Європи залежить від щирого дотримання того, про що було домовлено. Від коректного використання конституційної назви сусідньої країни. І, звичайно, від уникнення провокацій", – наголосив Міцотакіс.

Нагадаємо, Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", хоча в її тексті, що зачитав спікер парламенту Йован Мітрескі, та згадувалася як "Північна Македонія".

Повідомляли, що після того, як нова лідерка держави склала присягу як президент країни, яку вона назвала "Македонія", посол Греції Софія Філіпіду, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

Коментуючи ситуацію, що склалась, ЄС нагадав про важливість "повної поваги" до чинних, юридично зобов'язуючих угод, зокрема Преспанської угоди з Грецією, згідно з якою назву "Македонія" змінили на "Північна Македонія".

Після укладення Преспанської угоди Греція розблокувала вступ Північної Македонії до НАТО.

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