Премьер Греции: Президент Северной Македонии пошла на провокационный шаг

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис резко отреагировал на то, что новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время присяги назвала свою страну "Македония".

Об этом греческий премьер написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис подчеркнул, что действия нового президента нарушают Преспанское соглашение и конституцию ее собственного государства.

"Провокационный шаг нового президента Северной Македонии нарушить официальный текст присяги и назвать свою страну другим названием является незаконной и неприемлемой акцией", – отметил он.

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Он напомнил, что его партия "Новая демократия", находясь в оппозиции, голосовала против соглашения 2019 года, поскольку "уже тогда предупреждала о проблемах, которые создаст его невыполнение".

Однако, указал Мицотакис, возглавляемое им правительство с уважением относится к подписанному соглашению.

"Греция отвергает манипуляции, подобные тем, с которыми госпожа Силяновская Давкова начинает свой срок полномочий. Она призывает ее вернуться к выполнению своих законных обязанностей и к поведению, которое проистекает из ее роли", – подчеркнул греческий премьер.

Он добавил, что Греция "не будет мириться с такими ошибками".

"И мы повторяем, что любой прогресс в двусторонних отношениях, а также любой шаг Скопье на пути в Европу зависит от искреннего соблюдения того, о чем было договорено. От корректного использования конституционного названия соседней страны. И, конечно, от избежания провокаций", – подчеркнул Мицотакис.

Напомним, Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", хотя в ее тексте, который зачитал спикер парламента Йован Митрески, та упоминалась как "Северная Македония".

Сообщалось, что после того, как новый лидер государства приняла присягу как президент страны, которую она назвала "Македония", посол Греции София Филипиду, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

Комментируя сложившуюся ситуацию, ЕС напомнил о важности "полного уважения" к действующим, юридически обязывающим соглашениям, в частности Преспанского соглашения с Грецией, согласно которому название "Македония" изменили на "Северная Македония".

После заключения Преспанского соглашения Греция разблокировала вступление Северной Македонии в НАТО.

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