У Польщі не виключили іноземного втручання в ситуації з серією пожеж у країні

Польська влада не виключає, що численні пожежі, які останнім часом фіксують у країні, можуть бути пов’язані з діяльністю ворожих іноземних акторів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час пресконференції нового главу МВС Томаша Семоняка запитали, чи польські служби розслідують, чи причетні люди з інших країн до пожеж, які сталися останніми днями у Варшаві та містечку Семяновиці-Шльонські.

Він повідомив, що з ранку неділі перебуває на зв'язку з Агентством внутрішньої безпеки (ABW), щоб з'ясувати всі подібні сумніви.

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"Поки що рано про щось говорити. Розслідування триває. Ми обов'язково будемо тримати вас в курсі. Ми повинні розглядати всі варіанти. Відомо, в якій ситуації ми опинилися", – заявив Семоняк.

Він нагадав, що на зламі січня і лютого цього року ABW затримало, а згодом суд заарештував чоловіка, який хотів підпалити один з будинків у Вроцлаві. Чоловік виявився громадянином України, який діяв за завданням російських спецслужб.

У п'ятницю спалахнула пожежа на сміттєзвалищі у Семяновиці-Шльонських. Вогонь охопив близько 6 000 квадратних метрів звалища, де, за оцінками міської влади, незаконно зберігалося кілька тисяч тонн різних речовин у різних контейнерах, а також така ж кількість пластикових відходів. Серед них були речовини на нафтовій основі, розчинники та фарби. Хмари чорного диму було видно за багато кілометрів.

О 3.30 ранку в неділю спалахнула пожежа в торговому центрі на вулиці Маривільській у Варшаві, де було понад 1 400 магазинів і пунктів обслуговування.

Також горів завод із сортування сміття та будівельних матеріалів у Секерках. Вогонь охопив сміттєзвалище площею 25x30 квадратних метрів. А в лісі Кампінос у селі Яноувек згоріло 2 500 квадратних метрів лісу.

У той час, коли Томаш Сємоняк виголошував свою пресконференцію, ще одна пожежа спалахнула в Гродзіську Мазовецькому – у середній школі. У Познані, в свою чергу, вибухи і вогонь застали зненацька 9 студентів і викладачів Школи аспірантів Державної пожежної служби.