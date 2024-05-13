В Польше не исключили иностранного вмешательства в ситуации с серией пожаров в стране

Польские власти не исключают, что многочисленные пожары, которые в последнее время фиксируют в стране, могут быть связаны с деятельностью враждебных иностранных актеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во время пресс-конференции нового главу МВД Томаша Семоняка спросили, расследуют ли польские службы, причастны ли люди из других стран к пожарам, которые произошли в последние дни в Варшаве и городке Семяновице-Шленски.

Он сообщил, что с утра воскресенья находится на связи с Агентством внутренней безопасности (ABW), чтобы выяснить все подобные сомнения.

Реклама:

"Пока что рано о чем-то говорить. Расследование продолжается. Мы обязательно будем держать вас в курсе. Мы должны рассматривать все варианты. Известно, в какой ситуации мы оказались", – заявил Семоняк.

Он напомнил, что на рубеже января и февраля этого года ABW задержало, а впоследствии суд арестовал мужчину, который хотел поджечь один из домов во Вроцлаве. Мужчина оказался гражданином Украины, который действовал по заданию российских спецслужб.

В пятницу вспыхнул пожар на свалке в Семяновице-Шленских. Огонь охватил около 6 000 квадратных метров свалки, где, по оценкам городских властей, незаконно хранилось несколько тысяч тонн различных веществ в различных контейнерах, а также такое же количество пластиковых отходов. Среди них были вещества на нефтяной основе, растворители и краски. Облака черного дыма были видны за много километров.

В 3.30 утра в воскресенье вспыхнул пожар в торговом центре на улице Маривильской в Варшаве, где было более 1 400 магазинов и пунктов обслуживания.

Также горел завод по сортировке мусора и строительных материалов в Секерках. Огонь охватил свалку площадью 25x30 квадратных метров. А в лесу Кампинос в селе Яноувек сгорело 2 500 квадратных метров леса.

В то время, когда Томаш Семоняк произносил свою пресс-конференцию, еще один пожар вспыхнул в Гродзиске Мазовецком – в средней школе. В Познани, в свою очередь, взрывы и огонь застали врасплох 9 студентов и преподавателей Школы аспирантов Государственной пожарной службы.