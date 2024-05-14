Противники закону про "іноагентів" збираються біля парламенту Грузії

У Тбілісі противники закону про "іноагентів" в вівторок збираються біля будівлі парламенту Грузії, де скандальний документ планують ухвалити в останньому третьому читанні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Загони спеціального призначення вже прибули до території законодавчого органу.

Sova

О 12:00 за місцевим часом депутати більшості мають намір розглянути законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" та ухвалити його в третьому читанні.

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Зранку студенти з різних університетів сходяться від своїх вишів до парламенту. Вони несуть прапори Європейського Союзу та Грузії і скандують: "Ні – російському закону!", "Так – Європі!".

Sova

Крім того, протестувальники зібралися біля заднього входу в парламент, але правоохоронці відтіснили їх із території.

Уранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед фінальним третім розглядом, що очікується у вівторок.

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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