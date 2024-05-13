12 країн просять ЄС терміново пояснити, як закон про "іноагентів" у Грузії вплине на її євроінтеграцію

Міністри закордонних справ 12 країн-членів Євросоюзу попросили Єврокомісію надати коментарі щодо того, як ухвалення Грузією скандального проєкту "Про прозорість європейського впливу" відобразиться на її євроінтеграції.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Міністри Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Швеції, Фінляндії, Данії та Ірландії звернулися до високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та єврокомісара з сусідства і розширення Олівера Варгеї.

Вони попросили невідкладно надати інформацію щодо того, як ухвалення у Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу" відобразиться на виконання нею дев’яти рекомендацій, необхідних для наступного етапу євроінтеграції.

Реклама:

"Просимо зробити це у пріоритетному порядку та забезпечити, щоби ця публічна оцінка з’явилася до фінального голосування у парламенті Грузії", – зазначили міністри.

Вони наголосили, що дії грузинської влади ставлять під питання європейське майбутнє країни і закон є новим свідченням погіршення ситуації з демократією і правами людини у Грузії.

Нагадаємо, минулого тижня посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.

11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Вранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед фінальним третім розглядом, що очікується у вівторок.