У парламенті Грузії в турборежимі погодили закон про "іноагентів" перед фінальним розглядом

Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав редакцію проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", перед парламентом протест.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Комітет з юридичних питань підтримав проєкт "Про прозорість іноземного впливу" для винесення на голосування у залі у фінальному третьому читанні. Процедура зайняла близько хвилини, у ній брали участь кілька членів парламентської більшості.

Опозиційна депутатка Хатія Деканоїдзе називає засідання і його результати нелегітимними.

Реклама:

Одночасно із засіданням під парламентом проходила акція протесту проти ухвалення закону. Поліція відтіснила протестувальників, які перед цим ночували під будівлею, від службових входів законодавчого органу, щоб туди могли потрапити депутати "Грузинської мрії".

У мережі з'явилися кадри жорсткого побиття поліцією затриманого протестувальника вранці 13 травня, правозахисники закликають очільника МВС негайно відреагувати.

Police seen beating a detained protestor outside the Georgian Parliament pic.twitter.com/J2vpkQtdi3