У парламенті Грузії в турборежимі погодили закон про "іноагентів" перед фінальним розглядом

Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав редакцію проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу", перед парламентом протест.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Комітет з юридичних питань підтримав проєкт "Про прозорість іноземного впливу" для винесення на голосування у залі у фінальному третьому читанні. Процедура зайняла близько хвилини, у ній брали участь кілька членів парламентської більшості.

Опозиційна депутатка Хатія Деканоїдзе називає засідання і його результати нелегітимними.

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Одночасно із засіданням під парламентом проходила акція протесту проти ухвалення закону. Поліція відтіснила протестувальників, які перед цим ночували під будівлею, від службових входів законодавчого органу, щоб туди могли потрапити депутати "Грузинської мрії".

У мережі з'явилися кадри жорсткого побиття поліцією затриманого протестувальника вранці 13 травня, правозахисники закликають очільника МВС негайно відреагувати.

Police seen beating a detained protestor outside the Georgian Parliament pic.twitter.com/J2vpkQtdi3 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 13, 2024

14 травня проєкт мають винести на голосування у залі.

Нагадаємо, минулого тижня у Грузії почалися дзвінки з погрозами учасникам протестів проти закону про "іноагентів" та було кілька серйозних нападів на опозиційних політиків та активістів.

Одночасно у владі заявили про наміри створити "публічний список" осіб, яких вони звинувачують у "підбурюванні до насильства" у контексті протестів проти ухвалення закону.

На грузинську владу посилився тиск з боку західних партнерів. Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. Неофіційно повідомляли, що у ЄС не виключають перегляду безвізового режиму для Грузії, якщо закон ухвалять.

11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.