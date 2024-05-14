Противники закона об "иноагентах" собираются возле парламента Грузии

В Тбилиси противники закона об "иноагентах" во вторник собираются у здания парламента Грузии, где скандальный документ планируют принять в последнем третьем чтении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Отряды специального назначения уже прибыли на территорию законодательного органа.

Sova

В 12:00 по местному времени депутаты большинства намерены рассмотреть законопроект "О прозрачности иностранного влияния" и принять его в третьем чтении.

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Утром студенты из разных университетов сходятся от своих вузов к парламенту. Они несут флаги Европейского Союза и Грузии и скандируют: "Нет – российскому закону!", "Да – Европе!".

Sova

Кроме того, протестующие собрались у заднего входа в парламент, но правоохранители оттеснили их с территории.

Утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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