Британія підтвердила плани побудувати шість військових кораблів для своєї морської піхоти

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що замовить до шести нових військових кораблів для Королівської морської піхоти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами глави Міноборони, нові кораблі, відомі як багатоцільові кораблі підтримки, побудують у Сполученому Королівстві, і вони допоможуть посилити британські морські сили спеціальних операцій.

"Це те, що ми можемо зараз зробити, тому що гроші були виділені на оборону", – сказав Шаппс в інтерв'ю BBC.

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Пізніше у вівторок він виступить на конференції Sea Power Conference у Лондоні, де також повідомить, що два нинішніх штурмових кораблі Королівської морської піхоти, HMS Albion та HMS Bulwark, не утилізують чи законсервують до запланованих дат списання в 2033-2034 роках.

Шість нових кораблів є частиною програми з 28 надводних та підводних човнів, що будуються або готуються до будівництва для ВМС Великої Британії, яка, за словами Шаппса, представляє "нову золоту добу для британського суднобудування".

Найбільший британський військовий підрядник BAE Systems та інша британська оборонна компанія Babcock є одними з тих, хто бере участь у будівництві цих 28 кораблів.

Раніше прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% ВВП до 2030 року, що є найбільшим за останні десятиліття зростанням.

Також ЗМІ повідомляли, що британський прем'єр готується оголосити про нову програму військових кораблів.

У січні в ЗМІ з'явилась інформація, що Королівський військово-морський флот Великої Британії виведе з експлуатації два військові кораблі через проблеми з набором моряків.