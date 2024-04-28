ЗМІ: Британія планує оснастити армію власними гіперзвуковими ракетами до 2030 року

Велика Британія планує до 2030 року поставити на озброєння армії гіперзвукові ракети власного виробництва.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, британське військове керівництво хоче, щоб Збройні сили країни мали озброєння, здатне розвивати швидкість понад 5 Махів (понад 6000 км/год), оскільки прагне наздогнати у цих зусиллях Китай, Росію і США.

Міністерство оборони наполягає на тому, щоб нова зброя була спроєктована і вироблена повністю в Британії.

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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак визначив цей проєкт як один з напрямків запланованого збільшення оборонного бюджету на 75 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних шести років.

Джерело видання в оборонному відомстві повідомило: "Такі передові проєкти, як цей, стали можливими лише завдяки величезним новим інвестиціям, які уряд зробив цього тижня в оборонні інновації".

Плани розробки ракети все ще перебувають на ранній стадії, і поки що не прийнято жодного рішення про те, чи буде вона запускатися з суші, моря або повітря, йдеться у матеріалі.

Одним з варіантів є зброя, яка може бути встановлена на винищувачі типу Typhoon або F-35. Розглядається також варіант із запуском ракети з одного з британських військових кораблів.

У Міністерстві оборони відмовилося детально коментувати ці плани, посилаючись на міркування національної безпеки, але речник відомства повідомив: "Ми працюємо над гіперзвуковими технологіями для подальшого розвитку суверенних передових можливостей Великої Британії. Ми продовжуємо інвестувати в наше обладнання, щоб протистояти поточним і майбутнім загрозам".

Як зазначено, Британія готова інвестувати до мільярда фунтів стерлінгів у свій гіперзвуковий проєкт через оборонний консорціум протягом наступних семи років, хоча джерела повідомили, що ракети можуть бути придбані у США, якщо майбутній оборонний аудит виявить, що вони потрібні раніше.

Раніше Сунак заявив, що його країна збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% ВВП до 2030 року, що є найбільшим за останні десятиліття зростанням.

Також ЗМІ повідомляли, що британський прем'єр готується оголосити про нову програму військових кораблів.