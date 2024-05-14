Британия подтвердила планы построить шесть военных кораблей для своей морской пехоты

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что закажет до шести новых военных кораблей для Королевской морской пехоты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам главы Минобороны, новые корабли, известные как многоцелевые корабли поддержки, построят в Соединенном Королевстве, и они помогут усилить британские морские силы специальных операций.

"Это то, что мы можем сейчас сделать, потому что деньги были выделены на оборону", – сказал Шаппс в интервью BBC.

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Позже во вторник он выступит на конференции Sea Power Conference в Лондоне, где также сообщит, что два нынешних штурмовых корабля Королевской морской пехоты, HMS Albion и HMS Bulwark, не утилизируют или законсервируют до запланированных дат списания в 2033-2034 годах.

Шесть новых кораблей являются частью программы из 28 надводных и подводных лодок, строящихся или готовящихся к строительству для ВМС Великобритании, которая, по словам Шаппса, представляет "новый золотой век для британского судостроения".

Крупнейший британский военный подрядчик BAE Systems и другая британская оборонная компания Babcock – одни из тех, кто участвует в строительстве этих 28 кораблей.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до минимального порога в 2,5% ВВП до 2030 года, что является крупнейшим за последние десятилетия ростом.

Также СМИ сообщали, что британский премьер готовится объявить о новой программе военных кораблей.

В январе в СМИ появилась информация, что Королевский военно-морской флот Великобритании выведет из эксплуатации два военных корабля из-за проблем с набором моряков.