Умєров обговорив із міністром оборони Британії потреби української армії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За словами Умєрова, вони обговорили поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії.

"Основна увага приділяється далекобійному озброєнню, артилерії та боєприпасам", – зазначив міністр.

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Він також подякував Шаппсу за нещодавній пакет військової допомоги у розмірі 500 мільйонів фунтів – рекордний пакет військової допомоги Україні від Британії.

"Ця підтримка демонструє непохитну відданість Великої Британії стояти поруч з Україною до перемоги... Сполучене Королівство залишається надійним партнером України у ці важкі часи", – вказав Умєров.

Раніше британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

У січні прем’єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів на 2024 рік.

Під час візиту Сунак і президент Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду, що стала першим таким документом із серії, які Україна укладає з союзниками.

Водночас Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.