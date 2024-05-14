Умеров обсудил с министром обороны Британии потребности украинской армии

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим британским коллегой Грантом Шаппсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам Умерова, они обсудили текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности украинской армии.

"Основное внимание уделяется дальнобойному вооружению, артиллерии и боеприпасам", – отметил министр.

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Он также поблагодарил Шаппса за недавний пакет военной помощи в размере 500 миллионов фунтов – рекордный пакет военной помощи Украине от Британии.

"Эта поддержка демонстрирует непоколебимую приверженность Великобритании стоять рядом с Украиной до победы... Соединенное Королевство остается надежным партнером Украины в эти трудные времена", – указал Умеров.

Ранее британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

В январе премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024 год.

Во время визита Сунак и президент Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, ставшее первым таким документом из серии, которые Украина заключает с союзниками.

В то же время Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям на территории России.