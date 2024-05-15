ЗМІ: США розглядають можливість відправки ще одного Patriot Україні
Новини — Середа, 15 травня 2024, 07:02
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot.
Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовників агентства, США хочуть надіслати одну батарею разом з радарами.
Європейські союзники також працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, зазначили джерела.
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Як відомо, напередодні, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном сказав, що Україна потребує двох Patriot для захисту Харкова й області.
У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.
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