СМИ: США рассматривают возможность отправки еще одного Patriot Украине
Новости — Среда, 15 мая 2024, 07:02
Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы отправить в Украину дополнительную батарею ЗРК Patriot.
Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, пишет "Европейская правда".
По словам собеседников агентства, США хотят прислать одну батарею вместе с радарами.
Европейские союзники также работают над возможностью отправить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны из своих запасов, отметили источники.
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Как известно, накануне, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Украина нуждается в двух Patriot для защиты Харькова и области.
В Белом доме рассказали, что работают с союзниками над тем, чтобы поставить Украине больше батарей Patriot.
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