Блінкен у Києві заявив, що Україна має перемогти у війні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка Сполученими Штатами України спрямована на її стратегічний успіх, та прямо сказав, що Україна має перемогти у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України під час другого дня візиту до Києва.

У вступному слові він наголосив, що для США важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна могла отримувати успіхи на полі бою зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона була спроможною стримувати і захищатися від подальших атак, і, головне, гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє", – сказав державний секретар США.

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"Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього", – заявив Ентоні Блінкен.

Також під час брифінгу він оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі зброї.

У перший день візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.