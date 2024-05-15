Блинкен в Киеве заявил, что Украина должна победить в войне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время второго дня визита в Киев.

Во вступительном слове он отметил, что для США важно помочь обеспечить стратегический успех Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина могла получать успехи на поле боя сейчас, защищаясь от российской агрессии, чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее", – сказал государственный секретарь США.

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В дальнейших ответах на вопросы Блинкен несколько раз прямо сказал о том, что Украина должна победить в войне.

"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы гарантировать, что Украина победит в войне, и это демонстрировалось через беспрецедентную поддержку, которую мы предоставили и продолжаем оказывать... Мы решительно настроены, что Украина должна победить в этой войне и получить успех для своего народа и своего будущего", – заявил Энтони Блинкен.

Также во время брифинга он объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.

В первый день визита Блинкен рассказал, что будущее двустороннее соглашение США по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет ей приблизиться к членству в НАТО.

Он также подчеркнул вклад союзников США в экономическую и гуманитарную помощь Украине, который, по его словам, втрое превышает американский.