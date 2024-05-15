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Президент Чехії відреагував на замах на прем'єра Словаччини

Новини — Середа, 15 травня 2024, 17:05 — Андрій Синявський, Президент Чехії відреагував на замах на прем'єра Словаччини

Президент Чехії Петр Павел засудив замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Facebook.

За його словами, замах на Фіцо "однозначно заслуговує на осуд, незалежно від мотивації" його скоєння.

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"Він має стати для нас попередженням про те, до чого може призвести поглиблення ворожнечі та агресії в суспільстві", – зазначив Павел.

Чеський президент також побажав Фіцо пережити цей інцидент без наслідків.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду у середу; його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

У повідомленні на Facebook-акаунті Фіцо коротко вказується, що в нього стріляли кілька разів, "і зараз він перебуває у небезпечному для життя стані".

ЗМІ також публікували відео з місця події.

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