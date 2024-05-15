Президент Чехии отреагировал на покушение на премьера Словакии

Президент Чехии Петр Павел осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Facebook.

По его словам, покушение на Фицо "однозначно заслуживает осуждения, независимо от мотивации" того, кто его совершил.

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"Оно должно стать для нас предупреждением о том, к чему может привести углубление вражды и агрессии в обществе", – отметил Павел.

Чешский президент также пожелал Фицо пережить этот инцидент без последствий.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая стреляли после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

В сообщении на Facebook-аккаунте Фицо кратко указывается, что в него стреляли несколько раз, "и сейчас он находится в опасном для жизни состоянии".

СМИ также опубликовали видео с места происшествия.