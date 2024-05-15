Президентка Єврокомісії: Замах на Фіцо підриває демократію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із засудженням замаху на прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що рішуче засуджує "мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо".

"Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо", - написала вона у Twitter (X)

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Вона додала, що думками з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 15 травня стріляли після виїзного засідання уряду у містечка Гандлова, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан оцінювали як важкий.

ЗМІ також публікували відео з місця події.