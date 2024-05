ЗМІ опублікували відео з місця замаху на словацького прем’єра Фіцо

Словацьке видання Hospodarske Noviny опублікувало відео, на якому можна побачити перші миті після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у містечку Гандлова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео видно групу людей, як цивільних, так і правоохоронців. Останні очевидно намагаються надати першу допомогу чоловікові, що лежить на землі – прем'єр-міністру Роберту Фіцо.

"На вулиці чекав натовп, і один з них почав стріляти. Його одразу ж втихомирили і затримали, охорона винесла прем'єра. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єр-міністра", – описує ситуацію позаштатний співробітник Hospodarske Noviny, який перебував на місці події.

Редактор HN Юрай Бури розповідає, що почув два постріли ззовні, в цей час він перебував усередині. Він каже, що поліція затримала стрільця, а потім зачистила площу в Гандловій.

У соцмережах також поширюють інше відео з місця події, на якому видно, як пораненого Фіцо ведуть до авто.

BREAKING: VIDEO OF SLOVAKIA PRIME MINISTER ROBERTO FICO BEING DRAGGED AWAY AFTER HE WAS SHOT MULTIPLE TIMES pic.twitter.com/Sm2eSYisLe