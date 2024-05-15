Британия принимает чрезвычайные меры из-за переполненных тюрем

Правительство Великобритании 15 мая объявило о чрезвычайных мерах для предотвращения переполнения тюрем, досрочно освободив некоторых преступников и отложив начало некоторых судебных слушаний.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что досрочное освобождение будет касаться только заключенных, чей срок наказания почти истек, и они будут находиться под строгим наблюдением, в частности будут носить электронные браслеты.

Он добавил, что заключенные, осужденные за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления, будут оставаться за решеткой, а начальники тюрем будут иметь право блокировать освобождение некоторых людей.

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Представитель Сунака отметил, что досрочное освобождение заключенных призвано уменьшить "краткосрочное давление на пенитенциарную систему" и является временной мерой.

Министерство юстиции Британии отдельно сообщило, что инициировало меру, согласно которой обвиняемые, которым отказали в освобождении под залог, могут быть возвращены под стражу полиции вместо пребывания в тюрьме, если там нет свободных мест.

За последние 30 лет количество заключенных в Англии и Уэльсе удвоилось из-за увеличения продолжительности уголовных наказаний и более жесткого подхода к насильственным преступлениям и преступлениям, связанным с наркотиками.

Прошлым летом количество заключенных в Англии и Уэльсе достигло рекордного уровня – 88 225 человек, что на 8% больше, чем годом ранее. На каждые пять тюрем три были переполнены, то есть в них содержалось больше заключенных, чем могло быть обеспечено достойными условиями содержания.

В начале мая, напомним, Министерство внутренних дел Британии подтвердило задержание искателей убежища, которые будут депортированы в Руанду в рамках новой схемы по противодействию нелегальной миграции.