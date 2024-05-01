Британія підтвердила перші затримання мігрантів у межах схеми з депортації в Руанду

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії 1 травня підтвердило, що в останні дні затримало певну кількість шукачів притулку, які будуть депортовані в Руанду в межах нової схеми з протидії нелегальній міграції.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення британського МВС.

Повідомлення про те, що співробітники британської імміграційної служби затримують людей для депортації до Руанди, з'явилися на початку тижня. У середу Міністерство внутрішніх справ Британії підтвердило, що здійснюється "серія загальнонаціональних операцій".

"Перші нелегальні мігранти, яких мали вивезти до Руанди, вже затримані", – додали у відомстві, опублікувавши коротке відео затримань.

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BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l – Home Office (@ukhomeoffice) May 1, 2024

Там додали, що затримання є "ключовою частиною плану забезпечення авіаперевезень до Руанди протягом наступних 9-11 тижнів" та "ще однією важливою віхою" в протидії нелегальній міграції до Британії.

Для здійснення депортацій британський уряд збільшив кількість місць для тимчасового утримання шукачів притулку до понад 2200 та забронював комерційні чартерні рейси.

Минулого місяця британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з цим рішенням, а Ірландія нарікає на зростання незаконної міграції в себе.