Британія підтвердила перші затримання мігрантів у межах схеми з депортації в Руанду

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії 1 травня підтвердило, що в останні дні затримало певну кількість шукачів притулку, які будуть депортовані в Руанду в межах нової схеми з протидії нелегальній міграції.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення британського МВС.

Повідомлення про те, що співробітники британської імміграційної служби затримують людей для депортації до Руанди, з'явилися на початку тижня. У середу Міністерство внутрішніх справ Британії підтвердило, що здійснюється "серія загальнонаціональних операцій".

"Перші нелегальні мігранти, яких мали вивезти до Руанди, вже затримані", – додали у відомстві, опублікувавши коротке відео затримань.

BREAKING: The first people set to be removed to Rwanda have been detained. pic.twitter.com/2WWNhQVC1l