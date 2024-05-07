В уряді Австрії хочуть висилати частину засуджених до Косова

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтримує ідею передання засуджених злочинців із країн, що не є членами Європейського Союзу, для відбування покарання в частково визнане Косово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Пропозицію вислання частини ув'язнених голова австрійського МВС у вівторок, 7 травня, обговорив із міністром юстиції Данії Петером Хуммельгардом.

Ця країна у 2021 році орендувала тюремні камери в Косові, аби розвантажити власні переповнені в'язниці. Але поки домовленість не виконується, бо косовський парламент її не схвалив.

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"Місця ув'язнення, подібні до тих, які Данія планує створити в Косові, також є частиною австрійського плану федерального канцлера Карла Нехаммера", – сказав після зустрічі Карнер.

Він додав, що Австрія налаштована "активізувати співпрацю між нашими країнами у сфері безпеки та боротьби з організованою злочинністю".

Відень має одну з найбільш жорстких позицій щодо міграції в Євросоюзі, через що послідовно блокував розширення Шенгенської зони на Румунію та Болгарію.

Минулого року він зацікавився пропозицією Великої Британії депортувати частину шукачів притулку у третю країну, аби зменшити міграційне навантаження.