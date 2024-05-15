Байден відреагував на замах на Фіцо: США готові надати допомогу

Президент США Джо Байден прокоментував повідомлення про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яке сталось вдень 15 травня.

Як пише "Європейська правда", заяву Байдена опублікував Білий дім.

Американський лідер сказав, що "стривожений повідомленнями про напад" на Фіцо, і додав, що разом із першою леді Джилл Байден молиться за його швидке одужання та висловлює підтримку його родині та народу Словаччини.

"Ми засуджуємо цей жахливий акт насильства. Наше посольство перебуває в тісному контакті з урядом Словаччини і готове надати допомогу", – додав Байден.

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Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни, він письменник.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше повідомив, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.