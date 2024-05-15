Президентка Словаччини: Фізичний напад на прем'єра – напад на демократію

Словацька президентка Зузана Чапутова засудила замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який стався раніше в середу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в екстреному зверненні, яке наводить портал Aktuality.

Чапутова наголосила, що, як і всі словаки, "шокована жахливим нападом на Роберта Фіцо".

"Сталося щось, про що ми ще не знаємо або не можемо зрозуміти. Фізичний напад на прем'єр-міністра – це напад на людину, але це також напад на демократію. Будь-який вид насильства є неприйнятним", – заявила президентка Словаччини.

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Вона побажала Фіцо одужання та закликала не робити передчасних висновків до офіційної інформації від поліції.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни, він письменник.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.