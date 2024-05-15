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Байден отреагировал на покушение на Фицо: США готовы оказать помощь

Новости — Среда, 15 мая 2024, 19:40 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден прокомментировал сообщение о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло днем 15 мая.

Как пишет "Европейская правда", заявление Байдена опубликовал Белый дом.

Американский лидер сказал, что "встревожен сообщениями о нападении" на Фицо, и добавил, что вместе с первой леди Джилл Байден молится за его скорейшее выздоровление и выражает поддержку его семье и народу Словакии.

"Мы осуждаем этот ужасный акт насилия. Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь", – добавил Байден.

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Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны, он писатель.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранее сообщил, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.

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