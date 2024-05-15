Замах на Фіцо: Лідер словацької опозиції заперечив приналежність стрільця до його сили

Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка категорично заперечив приналежність до його політсили чоловіка, який стріляв у прем'єра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

За словами Шимечки, "Прогресивна Словаччина" поділяє жах від замаху на прем'єр-міністра.

"Ми стурбовані подальшою ескалацією напруги в суспільстві. Тому застерігаємо від поширення неправдивої інформації про стрільця. Ми категорично заперечуємо, що він є членом нашого руху. Так само, як і будь-який інший його зв'язок з нашою партією чи нашими членами", – заявив він.

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"Ми рішуче засуджуємо його огидний вчинок", – додав Шимечка.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни, він письменник.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо раніше повідомив, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.